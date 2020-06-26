Denizli lavanta bahçeleriyle de cazibe merkezi olacak
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Denizli lavanta bahçeleriyle de cazibe merkezi olacak

Denizli lavanta bahçeleriyle de cazibe merkezi olacakTÜRKİYE'nin kekik üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eko turizm çalışmaları kapsamında lavanta bahçeleri kurulacak.

26.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:41

Denizli lavanta bahçeleriyle de cazibe merkezi olacak

TÜRKİYE'nin kekik üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eko turizm çalışmaları kapsamında lavanta bahçeleri kurulacak. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler, lavanta bahçelerini gezip dolaşabilecek.

Türkiye'nin kekik üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Pamukkale ilçesinde eko turizm çalışmalarına hız verildi. Başlatılan proje kapsamında, Gözler Mahallesi'nde lavanta bahçelerinin kurulması ve bu alanlardan turizm geliri elde edilmesi planlandı. İlk etapta Kırsal Turizm Kursu'nu tamamlayan 80 girişimciye, sertifikaları törenle verildi. Sertifikalarını alan mahalle sakinleri, ana geçim kaynakları olan kekiğin yanı sıra hayata geçirecekleri lavanta bahçeleriyle de gelir elde edebilecek. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler, mis kokulu lavanta bahçeleri arasında gezebilecek.

"EKO TURİZM ANLAMINDA BİÇİLMİŞ KAFTAN"

Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, Gözler Mahallesi'nin konum olarak Pamukkale, Karahayıt ve Hierapolis Antik Kenti'ne oldukça yakın olduğunu ifade etti. Akyol, bölgenin turizm alanında gelişime oldukça açık olduğunu ifade ederek, "Pamukkale'ye yılda 2.5 milyonun üzerinde turist geliyor. Pamukkale ve Karahayıt'a gelenler buradaki lavanta bahçelerini de ziyaret edebilir. Güzel vakit geçirebilir ve renkli fotoğraflar çektirebilir. Bu alan eko turizm anlamında bir biçilmiş kaftan" dedi.

'BAHARAT BÖLGE' HEDEFİ

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, eskiden bölgede tütün üretimi yapıldığı daha sonra katma değeri yüksek olan kekik ve aromatik bitkiler üretilmeye başlandığını belirtti. Gemici, Ziraat Odası olarak kursiyerleri Isparta'daki lavanta bahçelerine götürüp gezdirdiklerini belirterek, "Yakınımızda, Pamukkale ve Karahayıt var. Biz lavanta bahçeleri kurarak eko turizmden gelir elde etmeyi amaçlıyoruz. Bugün eğitimleri tamamlanan kursiyerlere sertifikaları verildi. Bundan sonra burası kekiği, lavantası, adaçayı ve safranıyla 'baharat bölge' olacak. Bu üretimin turizmle buluşturulması bizim hedefimizdi. Üreticilerimizin başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" diye konuştu.

SERTİFİKA SEVİNCİ

Sertifikasını almanın mutluluğunu yaşayan Nilgün Yılmaz, lavanta bahçesi kurmak istediğini belirterek, "Mahallemizde kekik, lavanta ve adaçayı üretiyoruz. Üretimi çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Kurslar sayesinde turizm sektörü hakkında bilgiler edindik. Turistlere nasıl davranılacağını nasıl karşılanacağını öğrendik. Lavanta bahçelerinde fotoğraf çekilmek için gelenlere hediyeler hazırladık. Güzel bahçelerimiz var. Vatandaşların gelmelerini görmelerini isteriz" dedi. Kursiyerlerden Nevin Kıvrak ise kekik, adaçayı ve lavantalarıyla eko turizm çalışması yapacaklarını belirtti. Sertifikasını aldığı için sevinçli olduğunu ifade eden Kıvrak, "Kekik ve lavantanın faydalarını öğrendik. Turistleri karşılamayı ve ağırlama konusunda yeni bilgiler elde ettik. Pamukkale'ye gelenleri mahallemize de davet ediyoruz" diye konuştu.

Denizli lavanta bahçeleriyle de cazibe merkezi olacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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