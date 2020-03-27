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Denizli, Güncel

DENİZLİ Kadın hükümlüler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

Kadın hükümlüler, sağlık çalışanları için maske üretiyorDENİZLİ'nin Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadın hükümlüler, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.

27.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:23
DENİZLİ Kadın hükümlüler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

Kadın hükümlüler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadın hükümlüler, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. 100 kadın hükümlünün çalıştığı atölyelerde günde 15 bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretilerek, hastanelerin maske ihtiyacı karşılanıyor. Maskelere yoğun talip olduğu bildirildi.

Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadele eden hastanelerde sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretmeye başladı. Çeşitli suçlardan 336 kadın hükümlünün kaldığı açık cezaevinde koronavirüs salgını öncesi, tekstil ürünleri kapsamında bornoz, havlu ve nevresim üretimi yapılarak kamu kurumlarının ihtiyaçları karşılanıyordu. Ancak koronavirüs salgınıyla birlikte kadın açık cezaevi yönetimi, bu tekstil üretimlerini durdurup, sağlık çalışanlarının en çok ihtiyacı haline gelen maske üretimine başladı. Cezaevindeki iş yurdu kapsamındaki atölyelerde ilk kapsamında 60 kadın hükümlü günde 12 bin cerrahi maske üretirken, kapasite artırılarak kadın hükümlü sayısı 100'e çıkartıldı. Tek kullanımlık maske üretimi ise günlük 15 bina yükseltildi. Cezaevinde başka alanlarda çalışan kadın hükümlüler, maske üretim bandına kaydırılarak sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. Üretilen maskeler Denizli'deki kamu hastanelerine gönderiliyor. Açık cezaevindeki kadın hükümlüler ise, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için gece, gündüz demeden maske yetiştirmeye çalışıyor. Maskeler ise 'ADEMODA' markasıyla hastanelere gönderiliyor.

KAR AMACI GÜDÜLMÜYOR

Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Ceylan Şahin Kaplan, ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs ile mücadele seferberliğine cezaevlerindeki görevliler ve hükümlülerin de katıldığını ifade ederek, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün bilgisi dahilinde kadın hükümlülerin kaldığı açık cezaevinde kamu hastaneleri için tek kullanımlık maske üretimine başladık. Şu ana kadar 200 bin cerahi maske ürettik. Maskeleri maliyetine üretiyoruz ve kar amacı gütmüyoruz. Gayemiz, salgınla mücadeleye katkı sağlamak. Bu zamanda Adalet Bakanlığı ailesi olarak biz ve kadın hükümlülerde üzerlerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirmenin mutluluğu yaşıyoruz" dedi.

Atölyede sürekli olarak maske üreten kadın hükümlülerde, sağlık çalışanlarına teşekkür edip, alkışlayarak desek verdi. Kadın Acık Ceza İnfaz Kurumunda görevli müdür Kaplan ve infaz ve koruma memurları da ellerinde "Biz sizin için görevimizin başındayız. Lütfen evde kal Türkiye" yazılı döviz tutup, vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı.

DENİZLİ Kadın hükümlüler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

Kaynak: DHA

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DENİZLİ Kadın hükümlüler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

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