Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk ile ekibinden DTO'ya teşekkür

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, beraberinde ilçe sağlık müdürleri, sağlık, kamu, halk sağlığı ve destek hizmetleri müdürleri ile devlet hastanelerinin başhekimlerinden oluşan bir heyetle, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a pandemi sürecinde verdiği destekten ve iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk beraberinde Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mine Solakoğlu, Pamukkale İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ayşe Erdoğan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim Emreoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Burak Altan, Destek Hizmetleri Başkanı Yavuz Tosun ve Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mehmet Erkaleli ile Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, çok zorlu bir pandemi süreci yaşadıklarını anlatan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Başkan Erdoğan'ın iş birliğinin bu dönemdeki yüklerini önemli derecede hafiflettiğine dikkat çekti. Öztürk; "Bugün geçmişe göre daha iyi bir noktadaysak, bunu işte bu iş birliğine borçluyuz. Bu zor günlerimizin ilk başından itibaren maske ve cihaz ihtiyacımız, filyasyon ekipleri için gerekli olan tüm araçların şoförleriyle birlikte temini, Ticaret Odası Başkanımız sayın Uğur Erdoğan'ın organizasyonunda Denizlili hayırseverlerimiz tarafından sağlandı. Hatırı sayılır bir katkıda bulundunuz. Bu sayede bizim mücadelemizi, çok daha güçlü yapmamızı sağladınız. Hem sağlık çalışanları hem de Denizli'de yaşayan vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Onlara daha kolay ulaşmamıza zemin hazırladınız" dedi.

"Yakaladığımız iyileşmeyi devam ettirmek kendi elimizde"

Kontrollü sosyal yaşam ile birçok sektörde farklı açılımlar olduğunu da ifade eden İl Müdürü Öztürk; "Yakaladığımız iyileşmeyi devam ettirmek kendi elimizde. Asla taviz vermememiz gereken maske, mesafe ve temizlik, hepimiz için hayati derecede önemli. Eğer herkes bunu vatandaşlık görevi olarak kabul eder ve kurallara uyarsa, Denizli'miz çok daha güzel yerlere gelecektir. Bu dönemde bizleri yalnız bırakmadınız; desteğiniz bize güç verdi. Sizin nezdinizde, bugüne kadar ki katkı ve desteklerinizden dolayı başta tüm hayırseverlerimize, Denizli Ticaret Odamızın yönetimi, meclisi ile tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pandemiyle mücadele kurallarına harfiyen uymayı kesintisiz sürdürmeliyiz"

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nün pandemi sürecini çok iyi yönettiğini belirtti. Başkan Erdoğan, "Ekonominin kahramanları dediğimiz üreticimiz, ihracatçımız ve firmalarımız kurallara harfiyen uydu. Sizin de pandemi sürecinde yapmış olduğunuz düzenli, planlı ve disiplinli çalışma sayesinde, bu sürecin meyvelerini aldık. Denizli'mizin ve sağlık sektörümüzün en iyi noktada olabilmesi için Ticaret Odası ailesi olarak katkımızı dün olduğu gibi yarın da devam ettireceğiz. Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizi ziyaret ederek, kurallara uymaları konusunda uyarıda ve bilgilendirmelerde bulunuyoruz. İşletmelerimizin çalışmasının devamlılığını sağlamak için maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere pandemiyle mücadele kurallarına harfiyen uymayı kesintisiz sürdürmeliyiz. Hep beraber, Denizli'mizi sarıdan maviye çevirmenin gayreti içinde olalım. Bu bizim her anlamda çok daha iyi şartlar içinde yaşamamızı sağlayacaktır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı