Denizli Denizlili Şehit Astsubay Toprağa Verildi

Denizlili şehit astsubay toprağa verildi

KORUMA POLİSİ BABA, ŞEHİT OĞLUNUN TABUTUNU OMUZLADI

BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden biri olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz (22), memleketi Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ömerli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda koruma polisi olan şehidin babası Özer Öz, askerlerle birlikte oğlunun tabutunu omuzladı, şehidin kardeşi de ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Bitlis'in Hizan İlçesi kırsalındaki Kolludere Mevkii'nde operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz için, Denizli'nin Çivril ilçesinde Yeni Cami'de ikindide tören düzenlendi. Helallik alınması için ilk olarak Ömerli Mahallesi'ndeki baba evine götürülen şehidin cenazesi, daha sonra Çivril ilçe merkezindeki camiye getirildi. Törene şehit Öz'ün İzmir'de oturan annesi Hatice Öz ile koruma polisi babası Özer Öz, kardeşleri 8 yaşındaki Muhammet ve 17 yaşındaki Gizem Öz, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arzslan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Denizli Valisi Hasan Karahan, Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde anne Hatice Öz ile çocukları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Küçük kardeşi Muhammet Öz, sık sık ağabeyinin fotoğrafını öperek, sarıldı. Kız kardeşi Gizem de ağabeyinin tabutuna sarılıp, "Canın acımadı değil mi düştüğün yerde" diyerek gözyaşı döktü.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, cezaevinden tahliye edilen, 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Ömer Kaan Kandemir'in babası Ergun Kandemir de alana gelerek cenazeye dokunduktan sonra uzaklaştı.

Cenaze namazı Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kıldırıldı. Namaz kılınıp, helallik alınmasından sonra, koruma polisi baba Özer öz, oğlunun tabutunu omuzlayıp, askerlerle birlikte cenaze aracına kadar taşıdı. Oğlu Muhammet Öz de şehit ağabeyinin fotoğrafını en önde taşıdı. Şehit Hilmi Öz, Ömerli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.