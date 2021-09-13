Denizli'deki yangında yaralanan orman muhafaza memuru taburcu edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'deki yangında yaralanan orman muhafaza memuru taburcu edildi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Denizli'deki yangında yaralanan orman muhafaza memuru taburcu edildi

Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangında yaralanan ve Eskişehir'de tedavisi tamamlanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş taburcu edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangında yaralanan ve Eskişehir'de tedavisi tamamlanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş taburcu edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Operatör Dr. Bülent Çağlar Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin ortasında kalan 60 yaşındaki Kozakbaş'ın 3 Ağustos'ta Eskişehir'e sevk edildiğini belirtti.

Yanık merkezinde tedavi gören Kozakbaş'ın 30 günden fazla yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu aktaran Bilgin, şu bilgileri paylaştı:

"Hastamız, 6 büyük ameliyat geçirdi. Günde iki kez pansumanı yapıldı. Fizik tedavi uygulandı. Genel durumu kötüyken, şu anda tamamen yürüyebilir halde. Kendisini bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Orman yangınlarında görevi başındayken yaralanmıştı. Bu bize ekstra bir çalışma azmi oldu. Şimdi durumu çok iyi."

Kozakbaş ise zor günler geçirdiği tedavi sürecinde emek harcayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Denizli'deki yangında yaralanan orman muhafaza memuru taburcu edildi

Denizli'deki yangında yaralanan orman muhafaza memuru taburcu edildi

Denizli'deki yangında yaralanan orman muhafaza memuru taburcu edildi

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Seda Sayan Gökhan Çıra Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Alper Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli'deki yangında yaralanan orman muhafaza memuru taburcu edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:38:25. #1.17#