Denizli'deki Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor
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Denizli'deki Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor

Denizli'deki Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bulunan Kefe Yaylası, temiz ve serin havası ile Ege'de sıcaktan bunalanların ilk adreslerinden biri oldu.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bulunan Kefe Yaylası, temiz ve serin havası ile Ege'de sıcaktan bunalanların ilk adreslerinden biri oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 1350 metre rakımlı Kefe Yaylası, yenileme çalışmasının ardından kamp ve karavan turizminin hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yayla turizmi alanında yatırımlara devam ettiklerini, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın ardından Kefe Yaylası'nda da turizm imkanlarını artırdıklarını bildirdi.

Özellikle sıcaklardan bunalan vatandaşları yaylalara davet ettiğini belirten Zolan, "Vatandaşlarımızı her türlü imkanımızla yaylalarımızda ağırlıyoruz. Çalışmalarımızın ardından Kefe Yaylası gerek rahatlık gerekse güvenlik açısından tercih edilen bir nokta haline geldi. Yaylamızda çadır kiralamadan restorana, marketten kıraathaneye tüm imkanlar mevcut." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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