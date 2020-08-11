DENİZLİ Defineciler, rivayetle köprüyü talan ettiler Defineciler, rivayetle köprüyü talan ettilerDENİZLİ'nin Çal İlçesi'ne bağlı Dayılar Mahallesine 2 kilometre uzaklıktaki Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan Roma Dönemi'ne ait tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Asar Köprüsü, defineciler tarafından tahrip edildi.

Defineciler, rivayetle köprüyü talan ettiler

DENİZLİ'nin Çal İlçesi'ne bağlı Dayılar Mahallesine 2 kilometre uzaklıktaki Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan Roma Dönemi'ne ait tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Asar Köprüsü, defineciler tarafından tahrip edildi.

Roma Dönemi'nde yapılan ve tarihi antik kentler olan Apamea, Eumenia, Peltea, Lounda, Mossyna, Hierapolis ve Laodikya ticaret yolları üzerindeki geçişi sağlayan köprülerden birisi olarak kullanılan 55 metre uzunluğunda, 3 metre 40 santimetre genişliğindeki 2 kemerli antik köprüde altın ve tarihi eser arayan defineciler, tarihi köprüye zarar veriyor. Köprünün çeşitli noktalarında definecilerin altın yada tarihi eser bulmak için açtığı oyuklar çukurlar bulunuyor. Geçmişten gelen bir rivayete göre; "Bu köprüyü yapan bir hatun ya sağındadır ya solunda bir teneke altın" sözüne inan defineciler, köprüyü kullanılmaz hale getirdi.

Dayılar mahallesinde yaşayan Kerim Ekiz, tarihi köprünün defineciler yüzünden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtip, "Bu köprü 6 mahalleyi bağlıyor, eski bir tarih bu bir acımasızlıktır. Burada altın olur mu, bu kadar düşüncesiz davranılmaz. Buraya kötülük yaptılar" dedi.

Dayılar Mahallesi Muhtarı Eyüp Konar, definecilere tepki gösterdi. Definecilerden köprüde altın aramaması isteyen Konar, "Tarihi köprümüz yıllardır restore edilmeyince geliş, gidiş kapanınca defineciler yağmalamaya başladı. Yol kapalı olduğu için altın çıkacağını sanıp, bilgisiz insanlar köprümüzü talan etmeye başladı. Tek amacımız köprümüz bir an önce restore edilmesidir, korunmasıdır. Yıkılırsa burayı restore etmek çok zor olur. Yetkililerden bir an önce yıllara dayanan köprünün restore edilmesini istiyoruz. Köprünün ayakta kalmasını istiyoruz. Buradan definecilere sesleniyorum; bu köprüde altın yoktur. Olsaydı burası koruma altına alınırdı. Burayı talan etmeyin kazmayın. Köprümüze zarar vermeyinö diye konuştu. Bu arada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köprünün restore edilmesi için ihale açılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA