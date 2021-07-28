Denizli'de zararlılara karşı tarla günü düzenledi
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Denizli'de zararlılara karşı tarla günü düzenledi

Denizli'de zararlılara karşı tarla günü düzenledi
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Denizli Buldan'da üzüm üreticisine yönelik eğitimler sürüyor.

Denizli Buldan'da üzüm üreticisine yönelik eğitimler sürüyor. İlçedeki son eğitim ise salkım güvesiyle biyoteknik mücadele alanında oldu. HABER: Denizli İl Enformasyon

Denizli'de salkım güvesi ile biyoteknik mücadele tarla günü düzenlendi.

Buldan ilçesinde yapılan etkinlikte üreticilere ilaçsız mücadelenin önemi anlatıldı. Feromon tuzaklarına dair bilgi verildi.

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ferhunde Özlem Altındişli, üreticilere feromon tuzaklarını tavsiye etti. "Bu koku tuzakları dişi ile erkek güvenin birbirlerini bulmalarını engelliyor. Bu sayede zararlının üremesini engellemiş oluyoruz. Bu yöntem ile ilaç kullanımı azalacak ve ilaç kalıntılarının oluşmasını engelliyoruz. " dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya da Tarım ve Orman Bakanlığının çevreci projeleri hayata geçireceğini söyledi.

Biyoteknik mücadele gerçekleştirilen bağlarda yapılan teknik gezi ile tarla günü sona erdi. tarım orman denizli buldan zararlı tarla

Kaynak: Habermetre

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