Denizli'de yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" anlatıldı
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Denizli'de yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" anlatıldı

Denizli'de yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' anlatıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneğinin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Denizli'deki yerel medya temsilcilerine, "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneğinin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Denizli'deki yerel medya temsilcilerine, "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, kurum olarak yerel medyanın sesine kulak verdiklerini, bu kapsamda bu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, konukların yerel basının sorunları ve beklentileri ile çalışmalarına yönelik "Çok Kanallı Yayıncılık İçerik Yönetim Sistemi" konusunda sunumlar yapacağını, fikir alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Dijitalleşmenin medyaya etkisini anlatan Doç. Dr. Özkır, şunları söyledi:

"Gazetecilikte 10-15 yıl öncesinde bir hiyerarşik durum vardı. Yani yerel, ulusal ve uluslararası şeklinde. Fakat dijitalleşme ile birlikte bütün bu dikey hiyerarşiyi yatay kesen ve darmadağın eden yeni bir süreç karşımıza çıktı. Bu yeni sürecin yereli ulusallaştırdığı hatta uluslararasılaştırabildiği, çok değişik ve çok etkileyici bir tablo ile karşı karşıyayız. Biraz zihinsel entelektüel çaba ile biraz teknolojik çaba, yazılım ve yatırımla birlikte sınırların aşılabileceğini, yerelin ulusala, ulusalın uluslararasılaşabileceğini görüyoruz."

Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik ile Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, sesli, görüntülü ve yazılı basına ilişkin çok kanallı yayıncılık konusunda yerel medya temsilcilerine sunum gerçekleştirdi.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş da yerel medyanın beklentileri ve durumu hakkında konuşma yaptı.

Konuşmacılar, sunumlarının ardından yerel medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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