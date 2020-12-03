Denizli'de yaşlılara 3 günlük maaş izni
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Denizli'de yaşlılara 3 günlük maaş izni

03.12.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:14
Denizli'de yaşlılara 3 günlük maaş izni

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaşlılık ve engelli maaşı alan vatandaşların aylık ödemelerinin yapıldığı günlerde belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verdi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaşlılık ve engelli maaşı alan vatandaşların aylık ödemelerinin yapıldığı günlerde belirli saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verdi. Ayrıca resmi ve özel tüm anasıfları ve anaokullarında eğitime ara verildiğini açıkladı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri konusunda olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada yeni kararlar açıklandı. Yapılan açıklamada 65 yaşını doldurmuş yaşlılık ve engelli maaşı alan vatandaşların aylık ödemelerinin yapıldığı 4, 7, ve 8 Aralık 2020 tarihlerinde en yakın PTT şubelerine giderek maaş almaları amacıyla sokağa çıkan vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilecek. Sadece Aralık ayı ödeme tarihinde geçerli olacak olan iznin saatleri ise 10.00 ile 13.00 olarak açıklandı. Ayrıca yeni tedbirler kapsamında anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verildiği kararı düzeltildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verildiği şeklinde düzenleme yapıldığı açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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