Hırsızlık şüphelisinin evinde iki kamyon çalıntı eşya bulundu
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Hırsızlık şüphelisinin evinde iki kamyon çalıntı eşya bulundu

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 kamyon çalıntı eşya ele geçirildi.

Denizli'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 kamyon çalıntı eşya ele geçirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent merkezi ile bazı ilçelerdeki hırsızlık olaylarının failini yakalamak üzere çalışma başlattı.

Ekipler, 280 farklı güvenlik kamerasının kayıtları üzerinde yaptıkları incelemelerde bir otomobil üzerinde yoğunlaştı.

Otomobilin, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon başlattı.

Hakkında 6 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli H.K. (50) evinde gözaltına alındı.

Evde arama yapan ekipler, evin çatı ve bodrumunda bulunan çalıntı eşyalara el koydu.

Eşyalar arasında mutfak tüpleri, tencereler, halılar ve televizyonların yanı sıra bir bağlama ile bir oyuncak ayı da dikkati çekti.

Çalıştığı tamirci dükkanından akü de çaldığı tespit edilen şüphelinin, otomobiliyle çalıntı eşyaları gece saatlerinde evine getirdiği, kurduğu vinç sistemiyle çatıya çıkardığı belirlendi.

İşlemler için karakola götürülen H.K'nin ifadesinde, borçlarını kapatmak için hırsızlık yaptığını, borcunu ödedikten sonra kalan eşyaları iade etmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Hırsızlık mağdurlarından Feriş Ağırcan, AA muhabirine, evinden kazanların çalındığını belirterek, şüphelinin yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mağdurlar arasında Honaz ilçesinde ikamet eden, televizyon dizilerinde oyunculuk yapan Mustafa Yıldıran ile Kemal Yıldıran'ın da bulunduğu öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisinin evinde iki kamyon çalıntı eşya bulundu
Hırsızlık şüphelisinin evinde iki kamyon çalıntı eşya bulundu
Hırsızlık şüphelisinin evinde iki kamyon çalıntı eşya bulundu
Hırsızlık şüphelisinin evinde iki kamyon çalıntı eşya bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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