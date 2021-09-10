Denizli'de Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali'nde 40 usta, hünerlerini sergileyecek
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Denizli'de Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali'nde 40 usta, hünerlerini sergileyecek

Denizli'de Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali'nde 40 usta, hünerlerini sergileyecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'de düzenlenecek Ticaretin Derin Kökleri Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali, el sanatları ustalarının performanslarına ev sahipliği yapacak.

Denizli'de düzenlenecek Ticaretin Derin Kökleri Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festivali, el sanatları ustalarının performanslarına ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen "Ahi Evran-ı Veli Yılı" etkinlikleri kapsamında 3-21 Eylül tarihleri arasında "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali" düzenleneceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde düzenlenecek etkinliklerin kortejle başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, şet kuşatma töreni, ahilik ödül töreni ve renkli gösterilerin gerçekleşeceği festivalde 27'si Türkiye'nin çeşitli kentlerinden, 13'ü ise Türk dünyası ülkelerinden olmak üzere toplam 40 el sanatları ustasının birbirinden özel performanslarını sergileyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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