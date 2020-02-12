Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadın toprağa verildi

12.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:52

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin önce bariyere sonra refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadın, son yolculuğuna uğurlandı.



Kazada hayatını kaybeden Fiden Kazancıo'nun (27) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze daha sonra helallik için Fiden-Muhammet Kazancıo çiftinin Kale ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Cenazenin eve getirilişi sırasında yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. 1,5 yıl önce dünyaevine girdiği belirtilen Fiden Kazancıo'nun kırmızı duvağı, tabutunun üzerine örtüldü.

Genç kadının cenazesi, Alanyurt Camisi'nde kılınan namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine Kale Belediye Başkan Mehmet Salih Sağınç ile Kazancıo ailesinin yakınları katıldı.

"Kızıma 'Elif' adını vermeyi düşünüyorduk"

Kazayı hafif yaralanarak atlatan Muhammet Kazancıo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, doğum gününde acı bir olay yaşadığını dile getirdi.

Çok üzgün olduğunu ifade eden Kazancıo, "İçim yanıyor. Kaza akşamı Şaban Damgacı'nın ailesiyle buluştuk. Eşim Pamukkale'yi görmek istemişti. Doğumdan önce ona da değişiklik olsun diyerek, Pamukkale'yi seyretmeye gittik. Dönüşte bu acı olayı yaşadık. Aşkımı kaybettim. Kızım da bu acıyla dünyaya gelmiş oldu. Eşimle doğacak kızıma 'Elif' adını vermeyi düşünüyorduk. Kızım yaşarsa artık eşimin adı onunla beraber yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada kazanın ardından Fiden Kazancıo'nun sezaryenle doğması sağlanan Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin yenidoğan bakım ünitesindeki bebeğinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan diğer 4 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay



Şaban Damgacı'nın yönetimindeki 06 AK 9828 plakalı otomobil, dün sabaha karşı Fevzi Çakmak Bulvarı'nda önce bariyere, sonra refüjdeki ağaca çarpmıştı. Kazada, sürücü Şaban Damgacı'nın yanı sıra Damgacı'nın eşi Özge Damgacı, oğlu Murat Damgacı ile akrabaları Fiden Kazancıo, Muhammet Kazancıo ve Hüsne Aslan yaralanmıştı.

Yaralılardan 8 aylık hamile Fiden Kazancıo, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmiş, bebeği ise sezaryen yöntemiyle anne karnından alınarak yoğun bakımda tutulmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA