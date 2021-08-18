Denizli'de su kanalında yapılan sörf ilgi gördü
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Denizli'de su kanalında yapılan sörf ilgi gördü

Denizli'de su kanalında yapılan sörf ilgi gördü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde profesyonel wakeboard sporcusu Süleyman Atlı, Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı kıyısındaki sulama kanalında sörf yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde profesyonel wakeboard sporcusu Süleyman Atlı, Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı kıyısındaki sulama kanalında sörf yaptı.

Kanalın yanındaki yolda seyreden ATV'ye bağlanan ipe tutunarak kanal içinde sörf yapan Atlı'nın akrobatik hareketlerini arkadaşları görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan sörf görüntüleri, çok sayıda kişiden beğeni aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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