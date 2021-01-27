Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü

27.01.2021 07:48 | Son Güncelleme: 27.01.2021 07:52
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü

DENİZLİ'de saatteki hızı 35 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

DENİZLİ'de saatteki hızı 35 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 35 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle, evlerin çatıları uçtu. Enerji iletim hatları koptu, bazı trafolarda arıza oluştu. Kentin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 sokakta bulunan tek katlı bir evin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Çatının caddeyi trafiğe kapattığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Uçan çatının isabet ettiği 2 otomobil zarar görürken, bir telefon direği kırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Ali Solak, rüzgar nedeniyle ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirterek, "Rüzgar çok şiddetliydi. Bir evin çatısı büyük bir gürültüyle yerinden söküldü. Korku yaşadık. Can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu" dedi.


Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü
Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Engin Akyürek Oktay Kaynarca
Spor Serdar Aziz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kavga Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 07:53:50. #1.14#
title