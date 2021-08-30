Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı
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Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı

Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.

Sıcak hava balonlarıyla uçmak için sabahın erken saatlerinde Pamukkale'ye gelen turistler, verilen eğitimin ardından balonlara bindi.

Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla uçuş öncesinde balonlara Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.

Pamukkale semalarındaki balondan beyaz cennetin eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi.

Yaklaşık 1500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı sunan balonlardaki Atatürk posteri ve Türk bayrakları beyaz travertenler üzerinde görsel şölen oluşturdu.

Balonlar, tur sonrası Pamukkale Mahallesi'ne indi.

Balon turizminde faaliyet gösteren şirketin genel müdürü Muhammet Kaplan, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süsleyerek havalandırdıklarını söyledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmetle yad eden Kaplan, şunları ifade etti:

"Bugün Zafer Bayramı için özel gerçekleştirdiğimiz uçuşla Türk bayrağımızı göklerde dalgalandırdığımız için gururluyuz. Balonlarla yerli ve yabancı misafirlerimiz Pamukkale'nin güzelliğini havadan seyrediyor. Bölgede bugün yaklaşık 20 balon uçuşu gerçekleşti. Yüzde 80 yabancı, yüzde 20 yerli misafir vardı. Yabancı misafirlerimiz Rusya, Ukrayna ve Polonya ağırlıklı. Pamukkale her açıdan ayrı bir güzellik sunmakta. Bunun en güzeli de sıcak hava balonuyla gün doğumu eşliğinde Pamukkale üzerinde uçmaktır. Buradaki balon uçuşları ile misafirlerimiz Pamukkale'nin beyaz travertenlerini, Hierapolis Antik Kentini ve Kleopatra havuzunu yukarıdan izleme şansına sahip oluyor."

Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini havadan izleyen İrlandalı Gary Anderson ise Pamukkale üzerinde uçmanın çok güzel olduğunu belirterek, bölgeyi ziyaret edenleri sıcak balonu denemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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