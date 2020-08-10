Denizli'de ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen yaşlı kadın öldü
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Denizli'de ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen yaşlı kadın öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Denizli'de ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen yaşlı kadın öldü
10.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:10

Denizli'nin Tavas ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökçeler Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Sabriye Serdar, iki oğluyla ot toplamak için dağlık alandaki kayalıklara çıktı.

Yamaçtaki otları toplamak istediği sırada dengesini kaybeden Serdar, kayalıklardan düştü.

Kadının oğlu Mehmet Ali Serdar, cep telefonuyla durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Kayalıklarda bulunan Serdar'ın cenazesi, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince alınarak morga konuldu.

Jandarma ekiplerince, kadının oğulları Mehmet Ali ve Hamza Serdar'ın ifadesi alındı.

Kaynak: AA

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