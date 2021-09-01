Denizli'de orman yangınlarına karşı gönüllüler de nöbette
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Denizli'de orman yangınlarına karşı gönüllüler de nöbette

Denizli'de orman yangınlarına karşı gönüllüler de nöbette
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de orman yangınlarına karşı ilk yardım eğitimi almış gönüllülerle belirli noktalarda gözetleme yapılıyor.

Denizli'de orman yangınlarına karşı ilk yardım eğitimi almış gönüllülerle belirli noktalarda gözetleme yapılıyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemlerde artan orman yangınlarını en aza indirmek için Denizli Valiliği İl Komisyon Kararı ile vatandaşların ormana girişlerine 31 Ekim'e kadar kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.

Ormanlarda sabotaj ihtimalini en aza indirmek ve müdahaleyi hızlandırmak için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve kolluk kuvvetleri ile birlikte gönüllü ekiplerin belli güzergahlarda devriye görevi yaptığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devriye atılan alanları artırmak için esnaftan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip ile Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 38 noktada bekleme yapılmakta ve düzenli devriyeler atılmaktadır. Bu 100 kişilik ekip arasında ilk yardım eğitimi almış personel de bulunmakta. Yine komando birliğinden görevlendirilen 40 asker, gece görüşlü dürbünlerle devriye görevlerini icra etmektedirler. Ayrıca ekiplerde bulunan insansız hava aracı (drone) ile düzenli olarak alan tarama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir."

Denizli'de orman yangınlarına karşı gönüllüler de nöbette
Denizli'de orman yangınlarına karşı gönüllüler de nöbette
Denizli'de orman yangınlarına karşı gönüllüler de nöbette
Denizli'de orman yangınlarına karşı gönüllüler de nöbette

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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