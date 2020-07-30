Denizli'de nişanlı kıza süslenmiş koç gönderme geleneği yaşatılıyor Denizli'nin Buldan ilçesinde nişanlı kıza Kurban Bayramı'nda "gelin koçu" gönderme geleneği devam ettiriliyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde nişanlı kıza Kurban Bayramı'nda "gelin koçu" gönderme geleneği devam ettiriliyor.

Buldan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye personellerinden 23 yaşındaki Mehmet Ali Yılmazkoç, Kurban Bayramı dolayısıyla nişanlısı Gülçin Tosun için satın aldığı koçu süsledi.

Yılmazkoç, boynuzuna da altın taktığı koçu, nişanlısı Gülçin'in evine götürdü.

Nişanlısına koç hediye eden Mehmet Ali Yılmazkoç, "Gelin koçu, Türk örf ve adetlerinden. Hem bu geleneğin Buldan'da unutulmaması hem de nişanlımı sevindirmek adına koç hediye ettim. Allah tüm Müslümanların kurbanlarını kabul etsin." dedi.

Kendisine gelen süslenmiş koçu görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Gülçin Tosun ise "Gelin koçu, son yıllarda unutulan adetlerimizden. Mehmet Ali koçla gelince çok sevindim. Nişanlıma ve ailesine teşekkür ederim." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak: AA