''Bana karşı koymadı'' demişti! Cennet Tuba Tokbaş'ın tırnakları gerçeği ortaya çıkardı
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''Bana karşı koymadı'' demişti! Cennet Tuba Tokbaş'ın tırnakları gerçeği ortaya çıkardı

''Bana karşı koymadı'' demişti! Cennet Tuba Tokbaş'ın tırnakları gerçeği ortaya çıkardı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kasım 2020'de kız arkadaşını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kasım 2020'de kız arkadaşını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartta yaşayan Cennet Tuba Tokbaş'ın boğularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan R.E.H. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, maktul Tokbaş'ın ölümünün Adalet Bakanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurumunca "kişinin ölümünün boyna basıya bağlı" meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.
R.E.H'nin maktulü tartıştıkları sırada boğazını sıkarak yanlışlıkla öldürdüğünü, bu sırada Tokbaş'ın kendisine karşı koymadığını iddia ettiği aktarılan iddianamede, maktulün tırnaklarından alınan örneklerde zanlının DNA'sına rastlandığı kaydedildi.
Şüphelinin olay sonrası davranışlarının da kasten öldürme suçuna işaret ettiğinin belirtildiği iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"Zanlının olay sonrasında ikametten çıkarken kediye mama bıraktığı, kameralara el salladığı ve müzik dinleyerek olay yerini terk ettiği, taksirle bu suçun işlenmesi durumunda şüphelinin panik yaparak olay yerini terk etmesi veyahut ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermesi gerekirken bu şekilde davranmasının kasten hareket ettiğini gösterdiği, tüm bu durumlar değerlendirildiğinde üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır."
İddianamede, tutuklu R.E.H. hakkında müebbet hapis cezası istendi.
Olay
Pamukkale'de 10 Kasım 2020'de R.E.H'nin annesi, oğlunun kız arkadaşıyla tartıştığını belirterek polisten, genç kızın sağlık durumunu kontrol etmesi için yardım istemişti.
Polis ekipleri, Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı evinde boğazı sıkılarak öldürülmüş bulmuş, R.E.H. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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