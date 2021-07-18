Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, birinde düğüne gidenlerin olduğu iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, birinde düğüne gidenlerin olduğu iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Emik yönetimindeki 20 KZ 080 plakalı otomobil, Akalan Mahallesi Sülümen mevkisinde karşı yönden gelen Osman Türk idaresindeki 20 KN 394 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emik'in kullandığı otomobildeki eşi Aygül Emik'in (63) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer kişiler araçlarda sıkıştı.

Sürücülerle birlikte 4'ü çocuk 9 kişi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Acıpayam Şubesi ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Acıpayam ve Denizli'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazada ölen Aygün Emik'in cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Emik ailesinin, yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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