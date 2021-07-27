Denizli'de iki katlı ev, yandı
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Denizli'de iki katlı ev, yandı

Denizli'de iki katlı ev, yandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefedi ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefedi ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karaman Mahallesi'nde Resul Özer'e ait iki katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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