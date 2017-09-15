Denizli'de "Ders Başı Saati" Açıklaması

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ikili eğitim yapan okullarda eğitim öğretimin 07.40'da, normal eğitim yapan okullarda ise 08.30'dan önce olmayacak şekilde başlaması kararının alındığını bildirdi.



Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl alınan kararla Türkiye'de kış saati uygulamasının sona erdiğini hatırlattı.



Kış saati uygulamasının kaldırılmasının ardından okulların giriş saatlerinde havanın aydınlanmamış olması nedeniyle hazırlanacak il çalışma takviminin coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak hazırlandığını kaydeden Oğuz, "2017-2018 Eğitim Öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceği göz önünde bulundurularak ve illerimizin özellikleri dikkate alınarak gerek taşımalı sistemle öğrencilerin, gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi bakımından gün ışığından daha fazla yararlanmalarını temin edecek şekilde ilk dersin başlama saati valiliklerce belirlenmesine yer verilmiştir." dedi.



Oğuz, Denizli'de okul başlama saatlerini açıkladığı açıklamasında, şunlara yer verdi:



"2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan okullarda 07.40'da, normal eğitim yapanlarda ise 08.30'dan önce olmayacak şekilde belirlenmiştir."