Denizli'de demirciler bayramda "kelle" mesaisi yaptı
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Denizli'de demirciler bayramda "kelle" mesaisi yaptı

Denizli'de demirciler bayramda 'kelle' mesaisi yaptı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de demirciler, demir dövdükleri ocaklarını Kurban Bayramı'nda kelle ütülemek için yaktı.

Denizli'de demirciler, demir dövdükleri ocaklarını Kurban Bayramı'nda kelle ütülemek için yaktı.

Bayramyeri'ndeki tarihi Kaleiçi Çarşısındaki Demirciler Caddesi'nde bulunan demirciler, demir dövdükleri ocaklarda Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen kurbanların kelle ve paçalarını ütüleyip ateşte dağlamak için mesai yaptı.

Sıcak havada yoğun çaba harcayan ustalar, kelle ve paça ütüleme işini yetiştirmek için geç vakitlere kadar çalıştı.

Demirci ustası Bilal Güloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her Kurban Bayramı'nda kardeşiyle kesilen kurbanlıkların kelle ve paçalarını ütülediklerini belirterek, "Yoğun çalışıyoruz. Hatta bazı müşterilerimizi geri gönderdik, gece geç vakitlere kadar çalışsak da kalanı yarın devam edeceğiz. Sıcak havada ateş başında yapmak kolay değil ama elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya, bir fazla ütülemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bekir Yağcıoğlu da bu işi 25 yıldır yaptığını belirterek "Bu Denizli'de bir kurban geleneği. Çocukluktan beri yapıyorum. Bu benim hobim, parasında pulunda değilim. Kellenin ütülenerek tüketilmesi faydalı bir şey ancak o eski lezzetler kalmadı." dedi.

Bilal Caran da ellerinden geldiğince vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Her yıl bu şekilde bayramda mesai yapıyoruz. Yoğun talep oluyor." ifadesini kullandı.

Kelle ütülettirmeye Demirciler Çarşısına gelen Tahsin Gür, "Demircilerde bir yoğunluk var. Geldik ama bugün yapamayacaklarını söyledi arkadaşlar. Biz de artık yarın yaptıracağız. Tabii bunun lezzetinden ve şifasından dolayı kelle yemek istiyoruz" diye konuştu.

Mehmet Alkapar da kelle ütülettirmenin bir bayram geleneği olduğunu belirterek, "Fiyatı ne kadar olursa olsun hiç önemli değil, yeter ki o damak zevkini alalım, ütülenmiş kelle paçayı yiyelim. Senede bir kez de olsa bunu yememiz lazım sağlık için." dedi.

Sedat Öztürk ise kelle paça çorbasına tadını kellenin ütülenmesi işleminin verdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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