Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor. Bölgede bir yangın söndürme uçağı da havadan alevlere müdahale etti.

Yangın haberini alan çok sayıda kişi, ekiplere su ve ayran yardımında bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken yetkili olmayanların girişine izin vermiyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da alevlere müdahalede bulunuyor.

Denizli Valisi Atik yangın bölgesinde inceleme yaptı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AA muhabirine, yangını söndürmek için görevlilerin canla başla çalıştığını söyledi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirten Atik, "Ciğerlerimiz yanıyor. Kaç hektarın zarar gördüğü hakkında bir ölçüm yapılamadı. Tamamen yangının söndürülmesine yoğunlaştık. Allah nasip ederse de en kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.

Atik, yangın ihbarının ardından bölgeye geldiklerini dile getirerek, "Yangını kontrol altına almadan da bölgeden ayrılmayacağız. Denizli'mize geçmiş olsun diyorum. Sosyal medyada yer alan mahallelerin tamamen boşaltıldığı iddiaları doğru değildir. Bu ifadeler bizim tarafımızdan söylenilmemiştir, gerçeği yansıtmamaktadır. Cansiperane şekilde görev yapan orman ve belediye çalışanlarına, yardıma gelen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Can kaybı yok. Dumandan etkilenenler oldu. Onların da tedavileri yapılıyor." diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yangın bölgesinin coğrafi anlamda zor bir yer olduğunu, tüm belediye ekiplerinin ve vatandaşların yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da karşı karşıya kaldıkları doğal afetlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Bir taraftan salgınla bir taraftan da yangınla mücadele ediyoruz. Yangının ilk çıktığı yerlerden itibaren soğutmalar başladı. Ancak rüzgarın estiği yere doğru uçaklarımız söndürme çalışmalarına devam ediyor. En kısa zamanda güzel haberi vererek yangının kontrol altına alındığını milletimizle paylaşmak istiyoruz." dedi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya da yangın bölgesinde yaklaşık 300 orman çalışanının görev yaptığını söyledi.

"Yangın ihbarı geldikten sonra ilk ekibimiz 10 dakika içinde bölgeye ulaştı." diyen Çetinkaya, şu bilgileri paylaştı:

"Arazi çok kırıklı. Orman yapısının içinde anız tarlaları var. Rüzgarın yönünün belli olmaması nedeniyle dört tarafta yangın etkili oldu. Vatandaşın can ve mal kaybı olmasın diye yerleşim yerine yangını sıçratmamaya gayret gösterdik. 60'ın üzerinde arazöz ve iş makinesi bölgede. Diğer illerden gelen arazözlerle müdahale devam ediyor. İnşallah akşamına havanın durgunluğundan yararlanarak yangını kontrol almayı hedefliyoruz.

Yardıma koşan köylümüz ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek