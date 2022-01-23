Denizli'de bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı

Denizli'de bir kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Murat A'nın evinde arama yaptı. Yapılan incelemede 5 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.