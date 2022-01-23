Denizli'de bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de bir kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Murat A'nın evinde arama yaptı. Yapılan incelemede 5 fişek metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.
AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri