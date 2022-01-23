Denizli'de bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı - Haberler
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Denizli'de bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı

Denizli'de bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Denizli'de bir kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir kişi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Murat A'nın evinde arama yaptı. Yapılan incelemede 5 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, Güncel, Haber

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