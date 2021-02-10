Denizli'de atıl durumdaki eski taş binalar kent müzesi olacak

DENİZLİ Valiliği yanında atıl durumda bulunan tek katlı taş binaların kent müzesi yapılması için protokol imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Çamlık Ofis'te düzenlenen törene; Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İsmail Karaman ile beraberindekiler katıldı. Protokolle; 2010 yılında yıkılan Şehit Öğretmen Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde yer alan atıl durumda olan, koruma altındaki tek katlı taş binalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek. Tarihi binanın restorasyonunun yanında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eserlerin sergileneceği teşhir- tanzim düzenlemelerini de yapacak ve çevre düzenlemesini de gerçekleştirecek. Projenin sözleşme bedelinin yüzde 50'si bakanlık, yüzde 50'sinin ise Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenileceği ifade edilirken, uzun yıllardır hayali kurulan kent müzesi söz konusu iş birliği ile Denizli'ye kazandırılacak.

'ŞEHRİMİZ AYRI BİR GÜZELLİĞE KAVUŞACAK'Belediye Başkanı Zolan, Denizli'nin yıllardır kent müzesi hayalini kurduğunu belirterek, "Denizli'mizle ilgili hayallerimiz vardı, ihtiyaçlar vardı. Vatandaşlarımızın da haklı olarak yoğun bir talebi vardı. Bugüne kadar Büyükşehir olarak Denizli'de birçok tarihi eserimizi restore ederek şehrimize kazandırdık. Bu projenin ise ayrı bir boyutu var. Erken Cumhuriyet dönemi eserlerimizden olan ve daha önce Endüstri Meslek Lisesi ve atölyelerinin olduğu 2 bin 300 metrekare taş binaları inşallah restore ederek ayağa kaldıracağız. Burası Denizli Kent Müzesi olacak. Şehrimiz ayrı bir güzelliğe kavuşacak. Geçmişimizin güzelliklerini geleceğe taşımamız gerekiyor. Denizli'mizin güzelliklerinin yok olmasına engel olmamız gerekiyor. Söz verdik ve sözlerimizi bir bir yerine getirmek için gayret gösteriyoruz" dedi. Vali Atik ise atıl durumdaki taş binaların Denizli'ye yakışır bir kent müzesi haline geleceğini ifade ederek, "Önemli bir proje. Tarihi, geçmişi, hatıraları, yaşanmışlıkları olan bir binada restorasyon yapacağız. Bunları gelecek nesillere aktarmak bizim açımızdan çok önemliydi, Kültür Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Valiliğimiz bir araya geldi. Kaynakları birleştirmek suretiyle hep birlikte bu güzel eseri Denizli'ye kazandıracağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN