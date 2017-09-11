Denizli'de Aracın Çarptığı Yaya Öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre Serhat K. yönetimindeki 20 V 004 plakalı otomobil, Sümer Mahallesi'nde bulunan Zeybek Köprülü Kavşağı'nda ilerlerken yaya geçidini kullanmayıp köprü kavşaktan karşı karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Düzgün'e (44) çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Düzgün'ün cesedi yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sürücü Serhat K, polis ekiplerince gözaltına alındı.