Ambulans ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı
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Ambulans ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

11.12.2020 23:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:59

Denizli'nin Honaz ilçesinde ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu, aralarında yeni doğum yapan anne ve bebeğinin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu, aralarında yeni doğum yapan anne ve bebeğinin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda, Sacit Tozlutepe idaresindeki 20 S 0110 plakalı, tekstil işçisi taşıyan servis minibüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Sultaniye Kaplan yönetimindeki 20 DC 112 plakalı ambulansla çarpıştı.

Devrilen ambulansın sürücüsü Kaplan ile sağlık görevlileri Hüseyin Alkan, Ali Bartal, hastaneye götürdükleri yeni doğum yapan anne, bebeği ve babası ile minibüs sürücüsü Tozlutepe ile 7 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, ambulans sürücüsü Kaplan, sağlık görevlisi Alkan ile bebeğin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı, bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ambulans ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Ambulans ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Ambulans ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı
Ambulans ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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