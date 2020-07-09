Denizli'de 40 kazın tarlaya girdiği gerekçesiyle telef edildiği iddiası Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Süleyman Demir, evinin bahçesinde beslediği 40 kazın pamuk ve yonca ekili tarlaya girdiği gerekçesiyle tüfekle telef edildiğini ileri sürdü.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Süleyman Demir, evinin bahçesinde beslediği 40 kazın pamuk ve yonca ekili tarlaya girdiği gerekçesiyle tüfekle telef edildiğini ileri sürdü.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunan kaporta ustası Demir (41), Turan Mahallesi'ndeki evinde beslediği kazlarından 40'ının, CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya tarafından pamuk ve yonca ekili tarlasına girdiği gerekçesiyle telef edildiğini öne sürdü.

Hayvanlarından 5'ini yaralı halde bulduğunu belirten Demir, Konya'dan şikayetçi oldu.

Polis, şikayet üzerine Konya'nın da ifadesine başvurdu.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, beslediği kazların kümesten çıkarak Mehmet Salih Konya'nın tarlasına girdiğini söyledi.

Konya'nın iş yerine gelerek "Kazlarını vurdum, etleri soğumadan tarladan al" dediğini öne süren Demir, kendisinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirten Konya ise olaya adının karışması nedeniyle kendisinin de Demir'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA