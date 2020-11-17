Denizli'de 2 mahallede su kesintisi olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli'de 2 mahallede su kesintisi olacak

17.11.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:35
Denizli'de 2 mahallede su kesintisi olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle, Mehmetçik Mahallesi ve Kınıklı Mahallesi'nin çeşitli sokaklarında su kesintisine gidileceğini belirttiDenizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ)...

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle, Mehmetçik Mahallesi ve Kınıklı Mahallesi'nin çeşitli sokaklarında su kesintisine gidileceğini belirtti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanılacağını açıkladı. Açıklamada, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Mehmetçik Mahallesi'nin 2591, 2592, 2590, 2593, 2594, 2586, 2640, 2597/1, 2640/1, 2640/3, 2597, 2598, 2636, 2600, 2642, 2641, 2641/1 ve 2637 Sokak; Kınıklı Mahallesi'nin 6016, 6017, 6018, 6019 ve 6020 Sokak ve Çamlık Caddesi'nin belirtilen sokaklarla kesiştiği kısımlarında planlı su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Yetkililer, mahalle sakinlerinin mağdur olmamaları için önlem alması konusunda öneride bulundu ve çalışmaların tamamlanması durumunda belirtilen saatten önce su verilebileceğini söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Denizli'nin Buldan ilçesinde su kesintisi
Denizli'nin Buldan ilçesinde su kesintisi
VASKİ'den su kesintisi uyarısı
VASKİ'den su kesintisi uyarısı
Denizli'de, 9 mahalledeki kafe ve kahvelere 'koronavirüs' kısıtlaması
Denizli'de, 9 mahalledeki kafe ve kahvelere 'koronavirüs' kısıtlaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ümit Özdağ Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Nikol Paşinyan
Magazin Teoman Cansu Dere Aydemir Akbaş Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya İntihar İyi Parti Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de 2 mahallede su kesintisi olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 10:42:07. #1.15#
title