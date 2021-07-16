DENİZLİ'DE '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI

DENİZLİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezine akın eden vatandaşlar, demokrasi nöbeti tuttu.

DENİZLİ'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezine akın eden vatandaşlar, demokrasi nöbeti tuttu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda program düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, belediye konservatuarı Türk Tasavvuf Musikisi Konseri gerçekleştirildi. Kahramanlık türkülerinin seslendirildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da dev ekrandan canlı olarak yayınlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın da sahne aldığı etkinlikte saat 22.40'da saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Genlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da Sancak Koşusu düzenlendi. Denizlili sporcular tarafından elden ele taşınan Türk bayrağı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e teslim edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşma yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentin 15 Temmuz gecesi milli mücadele ruhuyla sokaklara indiğini belirterek, "Toprağını parçalamak isteyen, bizden gibi görünüp bizim gibi olmayan, dini kisve altında vatandaşımızı kandırmış teröristlere karşı, Denizli'den bir ses haykırdı. Allah razı olsun. Vatanımıza, milletimize sahip çıktığınız için sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ise 5 yıl önce vatan düşmanlarının hain bir darbe girişimine kalkıştığını dile getirerek, "Şükürler olsun ki 81 ilde tüm kardeşlerimiz, inancı ve imanıyla vatan sevgisiyle bayrak aşkıyla kıyama kalktı. Geçit vermediniz, ülkemizi bütün tuttunuz. Bugün sizlerin sayesinde bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bugün dimdik ayakta durabiliyorsak sizlerin dirayeti sayesindedir. Bu sebeple hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, mehter takımı gösteri yaptı. Vatandaşlar, hain darbe girişiminin 5'inci yılında gecenin ilerleyen saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat