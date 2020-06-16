Denizli'de 1309 hanede koronavirüs taraması yapılacak
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Denizli'de 1309 hanede koronavirüs taraması yapılacak

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla 1309 haneye gidilerek, tarama yapılacağını bildirdi.

Denizli'de 1309 hanede koronavirüs taraması yapılacak
16.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:42

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla 1309 haneye gidilerek, tarama yapılacağını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortaklığında 81 ilde Kovid-19 enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla "Kovid-19 Hastalığı Bağışıklık Oranı Tespitine Yönelik Toplum Tarama" çalışması başlatıldığını hatırlattı.

Ülke genelinde yaklaşık 153 bin 577 kişiye ulaşılması planlanan koronavirüs taramasında Denizli'de de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından TÜİK tarafından rastgele belirlenmiş adreslere gidilerek testler gerçekleştirileceğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız Türkiye'de ülke ve il düzeyinde hastalık prevalansı (görülme sıklığı), geçirilmiş hastalık düzeyi ve asemptomatik hastalık düzeyini saptamak için 81 ilde bir çalışma başlattı. İlimizde toplam bin 309 haneye gidilerek koronavirüs taraması yapılacak. 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı şeklinde oluşturulan ekiplerde bulunan personeller Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen personel kimlik kartlarını yanlarında bulunduracaklardır. Ulaşılan her haneden çalışma için rastgele 1 kişi seçilip testi kabul eden vatandaşların TC kimlik numarası ve iletişim bilgileri alındıktan sonra onam alınması ile hazırlanan anket soruları yöneltilecek, alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedilerek, veriler toplanacaktır. Sonrasında kişiden boğaz, burun sürüntüsü ile kan örneği alınacak olup, sürüntü örneği ile virüs tespiti yapılacak ayrıca alınacak kan örneği ile de test yapılan kişinin hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlanacaktır."

Araştırmanın amacının geçirilmiş hastalık düzeyini saptamak olduğunu vurgulayan Öztürk, "Vatandaşlarımız test sonuçlarını e-Nabız üzerinden öğrenebileceklerdir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarının yanında bu süreçte de çalışmaya gönüllü olmaları ve sağlık ekiplerimize destek olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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