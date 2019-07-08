DENİZLİ Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı 2 ölü

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı 2 ölü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan M.Ö., daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Alkan ile amcası Süleyman Alkan'a (52) tüfekle ateş açtı. Şüpheli M.Ö. olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan amca-yeğen yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Cezaevi'nden izinli olarak çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan'la mahallede karşılaşınca tartışma yaşadı. Tartışma, Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katılmasıyla kavgaya dönüştü. M.Ö., yanında getirdiği tüfekle ateş etmesi sonucu Ahmet ve Süleyman Alkan ağır yaralandı. M.Ö. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Alkan kentteki özel bir hastaneye amcası Süleyman Alkan ise, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet ve Süleyman Alkan doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, M.Ö.?yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA