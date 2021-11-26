DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR VE DESKİ'NİN 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ( Deski ) 2022 yılı bütçeleri oybirliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 1 milyar 612 milyon 854 bin TL, DESKİ'nin bütçesi ise 707 milyon TL olarak belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve DESKİ Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin 2022 yılı performans programları ve 2022 yılı bütçeleri görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin 2022 yılı toplam bütçeleri, performans programları ile 19 ilçenin bütçeleri oylanarak kabul edildi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 1 milyar 612 milyon 854 bin TL, DESKİ'nin bütçesi ise 707 milyon TL olarak oybirliği ile belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kabul edilen bütçenin 2022 yılının planlaması olduğuna dikkati çekip, "Denizli'mizin 2022 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edilmiştir. El ele gönül gönüle çalışmaya, şehrimize nice güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. ' yapı cesaret, destek, sabır ister' diyerek iyi ki altyapı hamlesini başlatmışız. Yüzde 65'lere varan su kaçaklarını minimuma çektik. Eğer o seviyelerde kaçak olsaydı bugün şehrimize düzenli su veremez konuma gelecektik. DESKİ'nin kuruluşundan bu yana 19 ilçe 616 mahallede 7 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedik. Bir şehrin altyapısında hastalık varsa, neşter vurmak durumundasınız, biz de o neşteri vurduk. Buradan Çin'e kadar uzanan bir hat kurduk. Bugün Denizli'mizin altyapısı gayet iyi durumda, yağmur suyu hatlarımız içinden araba geçecek çapta. Denizli'mizin altyapısı gayet sağlıklıdır" dedi.