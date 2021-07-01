Denizin ortasında 1 Temmuz coşkusu
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Denizin ortasında 1 Temmuz coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | Güncel

Denizin ortasında 1 Temmuz coşkusu Zonguldak'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde protokol üyeleri römorkörlerle denize açılarak deniz şehitleri anısına çiçek bıraktı.

Denizin ortasında 1 Temmuz coşkusu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde protokol üyeleri römorkörlerle denize açılarak deniz şehitleri anısına çiçek bıraktı.

Zonguldak'ta 1 Temmuz Kabotaj bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, Zonguldak Liman Başkanı Erol Ekmekçi, sevgi evlerindeki çocuklar ve huzuruevi sakinleri katıldı. Etkinlik çerçevesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Limanında Eren Enerji ve TTK'ya ait römorkörler Ereğli açıklarına kadar gitti. Ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri deniz şehitleri anısına denize çiçek bıraktı.

Diğer yandan römorklarla su gösterisi yapılarak dalgıçlar tarafından da denizin ortasında Türk Bayrağı açıldı. Gösteri protokol üyeleri ve izleyenlerden büyük alkış aldı. Bir saat süren gezi sonrasında ise ziyaretçileri taşıyan römorkör limana demirledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Hem güçlü hem de manevra kabiliyeti iyi bir römorklar. Aynı pehlivan gibi. Güzel bir etkinlik oldu. Sizlerde memnun oldunuz. Kabotaj bayramı kutlu olsun "dedi.

Denizin ortasında 1 Temmuz coşkusu
Denizin ortasında 1 Temmuz coşkusu
Denizin ortasında 1 Temmuz coşkusu
Denizin ortasında 1 Temmuz coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

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