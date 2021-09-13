Denize açılan balıkçılar ağlarına takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Akçaabat'ta balık tutmak için açılan balıkçılar, ender görülen bir olaya şahitlik etti. Bir süre ağlarını denizde tuttuktan sonra balıkları çekmek için ağ başına geçen balıkçılar, gördükleri ceset karşısında büyük şok geçirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Durumu fark eden balıkçılar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu denizden çıkartılan ceset, kime ait olduğunun ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri