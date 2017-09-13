Denizden Çıkan Atıklar Şaşırttı

'ÇANAKKALE Deniz Aşıkları - Çanakkale İçin Mavi Adım' projesi kapsamında Çanakkale Yat Limanı'nda düzenlenen 'Balıkçı Tezgahı' etkinliğinde, son 5 yılda değişik kentlerdeki deniz temizliklerinde çıkan atıklar sergilendi.



Deniz Temiz Derneği /TURMEPA'nın MITSUI & CO., Ltd. Çevre Fonu hibesi ve İçdaş A.Ş. desteği ile Çanakkale Boğazı'nda biyolojik çeşitliliğin korunması için öğrencileri bilinçlendirme kapsamında, 'Çanakkale Deniz Aşıkları-Çanakkale İçin Mavi Adım' projesi, farklı bir etkinlikle sürdü. Çanakkale Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, kurulan balıkçı tezgahlarında balıkların yerini atıklar aldı. TURMEPA'nın son 5 yılda Türkiye'nin değişik illerinde düzenlediği deniz temizliği etkinliklerinde çıkarılan laptop, mangal, cep telefonu, kaykay, diş macunu, saç fırçası, mutfak aletleri gibi atıklar görenlerde şaşkınlık yarattı.



Çanakkale Yat Limanı'nda dalgıçlar eşliğinde gerçekleşen dip temizliğiyle denizden çıkan atıklar da gözler önüne serildi. Dalgıçlar Yat Limanı'ndan araba lastiği, plastik çöp kutuları, şişeler çıkardı. Bunlar da kordon boyunda gezen vatandaşlar ve bölgedeki işletme sahipleri ile çalışanlarının dikkatini çekmek için sergilendi. Denizlerin kirletilmemesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliği İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Sedat Arslan da izledi.



DENİZ CANLILARININ HAYATI TEHLİKEDE



TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, Çanakkale'de projeyle ilgili çalışmaları üç yıldır sürdürdüklerini söyledi. Balıkçılar, kaptanlar ve turizmciler gibi alanlarda eğitim çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Göknar, "Balıkçı Tezgahı etkinliğimizle Çanakkale'de birçok kitleye ulaşmaya çalışıyoruz ki; denizler temiz kalsın. Daha mavi bir gelecek için çalışıyoruz. Denizler kirletiliyor. Çanakkale ve İstanbul boğazları için bu tehlike çok geniş ölçüde var. Atıkların denizlere verdiği zararı kamuoyuyla paylaşmak için buradayız" dedi.



Göknar, bugüne kadar denizlerde yaptıkları temizlik çalışmalarında ise polis bariyeri, bebek arabası, bisiklet gibi karada insanların kullandığı şeylerin çıktığını; bunların da bir şekilde denizde olmasının deniz canlılarının ciddi boyutta hayatlarını tehdit ettiğini belirtti. - Çanakkale