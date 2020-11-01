Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede kurtarılamadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus Tamara Zeriunova (74) hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus Tamara Zeriunova (74) hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için ilçeye gelen ve bir otele yerleşen Rus Tamara Zeriunova plaja gitti. Denize giren Rus turist, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler kadının yardımına gitti. Turist kadın sudan çıkarılırken, durum da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tamara Zeriunova ambulansla hastaneye götürüldü. Burada yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Rus turist, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tamara Zeriunova'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK