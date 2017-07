Deniz Yok Ama Nikahlar Teknede Kıyılıyor

ABDULKADİR NİŞANCI - Doğu Karadeniz'in iç kesiminde yer alan Bayburt'un Demirözü ilçesinde evlenecekler, baraj üzerinde teknede kıyılan nikahla dünyaevine giriyor.



Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilerek 2003 yılında hizmete alınan Demirözü Barajı sayesinde ilçede yaklaşık 110 bin dekar tarım arazisi sulanıyor.



Demirözü Belediyesi, ilçe sakinlerinin barajdan daha fazla faydalanabilmesi için tekne turları düzenliyor. Yerli ve yabancı turistler de Demirözü'nü ziyaretlerinde tekneyle barajda dolaşmayı tercih ediyor.



Görevliler, evlenmek için belediyeye müracaat eden çiftlere nikahı Demirözü Barajı'nda teknede yapabilecekleri bilgisini aktarıyor. Dileyen çiftler, ücret ödemeden kendilerini adeta deniz kıyısında hissetmelerini sağlayacak şekilde teknede dünyaevine giriyor.



"Herkesin bulamayacağı bir ortamda nikah töreni fırsatı sunuyoruz"



Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirözü Barajı'nın çevresinin yaklaşık 13 kilometre olduğunu söyledi.



Ersen, barajın kapladığı alanın büyüklüğünün kendilerini burayı halkın hizmetine sunmaya yönelttiğini belirterek her gün baraj gölünde tekne turları düzenlediklerini ifade etti.



Demirözülülerin sosyal hayatını renklendirmek amacıyla teknede nikah uygulaması başlattıklarını aktaran Ersen, "Belediyemize nikah için müracaat eden çiftlere istemeleri durumunda nikahlarının ücretsiz olarak teknede kıyılabileceği bilgisini aktarıyoruz." dedi.



Nikahın insanın yaşamındaki önemli günlerden biri olduğunu dile getiren Ersen, "Farklılık yaratmak için çiftlerimize sunduğumuz nikah akdini barajda teknede gerçekleştirme teklifimiz ilgi gördü." diye konuştu.



Ersen, teknede kıyılan nikaha ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek "Teknede nikaha özellikle hafta sonları yoğun talep oluyor. Artık ilçemizdeki nikahların tamamı teknede kıyılıyor hatta burada yaşamayan kişiler bile başvuruda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.



Çiftin ve yakınlarının teknelerle barajın orta kısmına ulaştırıldığına işaret eden Ersen, şunları kaydetti:



"Çiftlerimize çok farklı ve herkesin bulamayacağı bir ortamda nikah töreni fırsatı sunuyoruz. Bu hizmetimiz, gençlerimize belediyemizin nikah hediyesi. Nikah işleminin ardından çiftimize yaklaşık bir saatlik tekne turu da hediye ediyoruz. Uygulamamız sayesinde, gençlerimize mutlu günlerinde güzel bir anı hediye ettiğimize inanıyoruz."



"Bizim için güzel bir anı olarak kalacak"



Ergün Ayata ve Hatice Taşkın çiftinin nikah akdi, barajda teknede gerçekleştirildi. Demirözü Belediyesi yetkililerine kendilerine hazırladıkları ortam dolayısıyla teşekkür eden Ayata, "Nikahımızın teknede kıyılması bizim için güzel bir anı olarak kalacak." dedi.



Gelin Hatice Taşkın ise evlenecek çiftlere Demirözü Barajı'nda teknede nikah kıymalarını önerdi. Organizasyonun çok güzel olduğunu aktaran Taşkın, "Nikahın teknede kıyılması çok güzel bir duygu, heyecan vericiydi." dedi.