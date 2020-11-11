Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç kaç yaşında, nereli?
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Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç kaç yaşında, nereli?

11.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:10
Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç kaç yaşında, nereli?

Türk Mili futbolcu Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç kaç yaşında, nereli? Deniz Türüç ne kadar kazanıyor?

Hollanda doğumlu başarılı futbolcu, İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir. Peki, Türk Mili futbolcu Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç kaç yaşında, nereli? Deniz Türüç ne kadar kazanıyor?

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?

Deniz Türüç 29 Ocak 1993, Enschede doğumlu.Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giyen Türk millî futbolcudur. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.

DENİZ TÜRÜÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2012-2013

2012-2013 Sezonunda, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Eredivisie 22 maç, Play-Offs Promotie/Degradatie 6 maç, KNVB Beker 2 maç toplam 30 maçta (1 gol 5 asist) performans sergiledi.

2013-2014

2013-2014 Sezonunda, Eredivisie 31 maç, KNVB Beker 2 maç, toplam 33 maçta (3 gol 2 asist) performans sergiledi.

2014-2015

2014-2015 Sezonunda, Eredivisie 29 maç, Play-Offs Promotie/Degradatie 2 maç, Beloften Ön Yuvarlak 1 maç, KNVB Beker 1 maç toplamda 33 maçta (2 gol 3 asist) performans sergiledi.Sezon sonunda Süper Lig takımlarından Kayserispor takımına 500 Bin € bonservis bedeliyle transfer oldu.

Kayserispor

2015-2016

2015-2016 Sezonunda, Hollanda'nın, Go Ahead Eagles takımından, 500 Bin € bonservis bedeliyle, Kayserispor takımına transfer oldu.[1][2] Süper Lig 32 maç, Türkiye Kupası 8 maç, Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplamda 42 maça çıktı. (6 gol 1 asist) performans sergiledi.

2016-2017

2016-2017 Sezonunda, teknik direktör: Hakan Kutlu yönetimindeki Kayserispor'da ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında 28 Ağustos 2016 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanan maçta, Deniz Türüç'ün 27.dk da Serbest vuruştan ortasını, Welliton gole çevirdi.45.dk da yine serbest vuruştan ortasını Welliton gole çevirdi. Deniz Türüç sezona 2 asist ile başladı. Fenerbahçe SK ile Kayserispor 3-3 berabere kaldı.

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