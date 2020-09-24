Deniz Toprak kimdir? Deniz Toprak kaç yaşında, nereli? Deniz Toprak kiminle evli?
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Deniz Toprak kimdir? Deniz Toprak kaç yaşında, nereli? Deniz Toprak kiminle evli?

24.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:31
Deniz Toprak kimdir? Deniz Toprak kaç yaşında, nereli? Deniz Toprak kiminle evli?

Deniz Toprak şarkıları ile bir döneme damga vuran isimler arasındadır. Siirt'te doğan şarkıcı, eğitimine Siirt'de başlasa da İstanbul'da sürdürdü.İlk albüm çalışmalarına ise 1996 yılında başladı. Deniz Toprak eşi kim?

Türk Halk Müziği sanatçısı Deniz Toprak, Türkü Molası adlı albümünde yer alan Hazan Nedir şarkısıyla milyonların beğenisini topladı. Zara, İlhan Şeşen ve Müslüm Gürses gibi sanatçılara vokalistlik yaptı. İşte, Deniz Toprak hayatı, biyografisi...

DENİZ TOPRAK KİMDİR?

Toprak, 15 Ocak 1977 tarihinde Siirt Kurtalan'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kürt, baba tarafından Arap kökenli olan sanatçı, liseye kadar Siirt'te yaşadı, ardından İstanbul'a giderek lise öğrenimini burada tamamladı.

Deniz Toprak kimdir? Deniz Toprak kaç yaşında, nereli? Deniz Toprak kiminle evli?

İlk amatör albüm çalışmasını 1996 yılında yapan Deniz Toprak, bu dönemde çeşitli halkevleri ve kültür merkezlerinde konser çalışmalarında bulundu. 2000 senesinde özel müzik okullarında solfej, şan, nota, bağlama repertuvar ve tavır dersleri almaya başladı. Zara, İlhan Şeşen ve Müslüm Gürses gibi birçok sanatçının albüm ve konser çalışmalarında vokalistlik yaptı. 2007 yılında "Türkümolası" adlı ilk albümünü çıkardı. İkinci albümü "Sarıl Bana" ise 2013 yılında piyasaya sürüldü. TRT Müzik kanalında 22 Ekim 2012 tarihinde başlayıp, 13 bölüm olarak yayınlanan "Yerel Starlar" programında sunuculuk yaptı.

Deniz Toprak kimdir? Deniz Toprak kaç yaşında, nereli? Deniz Toprak kiminle evli?

Deniz Toprak, 2011 yılında Mehmet Topçuoğlu ile evlendi ve 2015 yılında Asya isminde bir kız çocuğu sahibi oldu. Sosyla medya fenomeni Nilay Toprak'la da kardeştir.

Deniz Toprak kimdir? Deniz Toprak kaç yaşında, nereli? Deniz Toprak kiminle evli?

ALBÜMLERİ

2007 - Türkümolası

2013 - Sarıl Bana

2020 - Gülüşün Kalır Bende

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