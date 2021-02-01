Deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesisinde kapasite artırımına gidiliyor

Deniz suyunu içme suyuna dönüştüren Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi 4 bin metreküpten 6 bin metreküpe çıkarılıyor.

Tesis bu sayede kışın 4 bin, yazın da yaklaşık 120 bin kişinin içme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, içme suyu ihtiyacı denizden karşılayan Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

???????Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin özelliğinin deniz suyunu içilebilir hale getirmesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tesiste denizden alınan tuzlu su birtakım filtrelerden geçirildikten sonra yüksek devirli pompalarla membranlardan süzülerek ham su haline dönüşüyor ve minerallerle beraber suyumuz İnsani Tüketim Amaçlı Yönetmeliğe uygun olarak çeşmelerden akıyor. 4 bin metreküp kapasiteli tesis, şu anda Türkiye'nin en büyük denizden su arıtan tesisi. Kış nüfusu 4 bin, yaz nüfusu da yaklaşık 120 bin kişiye çıkan Avşa Adamızda iklim değişikliği ve pandemi döneminde artan ihtiyaçlardan dolayı tesisin kapasitesini 6 bin metreküpe çıkartma kararı aldık. Kapasite artırımını yapmak için ihalemiz sonuçlandı, yüklenici firmaya da yer teslimi yapıldı. Türkiye'de ilk olarak yapılan ve teknolojisi geliştirilen tesisimiz hayırlı olsun."

Vatandaşlara verdikleri sözleri tutabildikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise "Geçen yıl adamızın yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın susuz kalması bizleri üzmüştü. Tesisin kapasite artırımına başlaması ile artık yüksek kesimlerimiz susuz kalmayacak inşallah. Kapasitemiz arttıktan sonra inşallah Avşa Adamız seneler boyu su sıkıntısı çekmeyecek. Vatandaşlarımın adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / YAŞAR MEHMET AKİF ERTAN