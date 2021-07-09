Deniz Seki kimdir? Deniz Seki kaç yaşında, nereli?

Deniz Seki, bu akşam Star TV'nin sevilen programlarından Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları arasında yer aldı. Program boyunca izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan ünlü sanatçı Seki'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Deniz Seki kimdir? Deniz Seki kaç yaşında, nereli?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konuklarından biri Deniz Seki oldu. Şarkılarıyla tanınan Deniz Seki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Ünlü sanatçının program sonrası hayatı merak konusu oldu. Peki, Deniz Seki kimdir? Deniz Seki kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970, İstanbul, Türk pop müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarıdır.

Deniz Seki, öğrenim yıllarında ilkokulu Maçka Süheyla Artam'da, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu oldu. İlk olarak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yapmıştır. 1995 yılında, Pop-Show 95 Şarkı yarışmasına katılan sanatçı kendi yazdığı şarkı ile[kaynak belirtilmeli] birinci olmuş, 9 Nisan 1997 tarihinde ilk albümü söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Hiç Kimse Değilim yayınlanmıştır. 2 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendisine ait olan Anlattım isimli albümü yayınlandı.

12 Mayıs 2006 yılında piyasaya çıkan Ali Kocatepe'nin 41 Kere Maşallah adlı albümünde "Herşey Senin İçin" adlı parçayı seslendirmiş ve aynı yıl Ayla Dikmen için hazırlanan ve çeşitli sanatçıların Ayla Dikmen'in şarkılarını okuduğu albümde Seki, albümle aynı ismi taşıyan "Sensiz Yaşayamam" adlı parçayı seslendirmiştir.2007 yılında Ayhan Günyıl'ın "Gitti Gideli" parçasına da vokal yapmıştır. Ercan Saatçi'nin Mucize Nağmeler adlı alaturka albümünde "At Kadehi Elinden" adlı parçayı seslendirmiştir. Mucize Nağmeler isimli albümün ilk klibi de bu şarkıya çekilmiştir.

Uyuşturucu nedeniyle 24 Şubat 2010 tarihinde görülen davanın ardından Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürülmüştür.

Seki, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmiştir. 16 Kasım 2014'te tekrar cezaevine gönderildi. 5 Haziran 2017 günü öğlene doğru hapisten çıkarılmıştır.

Diskografi

Albüm

Hiç Kimse Değilim (1997)

Anlattım (1999)

Şeffaf (2001)

Aşkların En Güzeli (2003)

Aşk Denizi (2005)

Sahici (2008)

Sözyaşlarım (2011)

İz (2014)

Kazandığı ödüller

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori Sonuç

2006 4.MÜ-YAP Müzik Ödülleri Altın Albüm (Aşk Denizi) Kazandı

12.Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Kadın Sanatçı Kazandı

MGD 15.Altın Objektif Ödülleri Yılın En İyi Albümü (Aşk Denizi) Kazandı

Altın Nota Ödülleri En İyi Müzik ve Yılın Şarkısı (Masal) Kazandı

2012 Karadeniz Vakfı (KarVak) Ödülleri Yılın En İyi Şarkısı (Suya Hapsettim) Kazandı

2013 2.OMÜ Medya Ödülleri En İyi Kadın Şarkıcı Kazandı

2014 İstanbul Fm 20.Altın Ödülleri En İyi Dilek Ödülü Kazandı

DENİZ SEKİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Deniz Seki, 1970 doğumlu olup 51 yaşındadır.