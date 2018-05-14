Deniz Seki, İşletmeci Tayfun Topal ile El Ele Yakalandı

Geçen hafta Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile aşk yaşadığı iddia edilen Deniz Seki, işletmeci Tayfun Topal ile el ele görüntülendi.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELİYOR

Uzun süredir beraber olduğu Faruk Salman'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz Seki, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

TAYFUN TOPAL İLE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçen haftaa Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile anılan ancak iddiaları reddeden Deniz Seki, Alaçatı tatilinde işletmeci Tayfun Topal ile el ele yakalandı. Çift, fotoğraflarının çekildiğini görünce panik olup ellerini ayırdı. İkilinin, mekanda eğlenirken gece boyunca birbirlerine sarıldıkları iddia edildi.

İkili böyle görüntülendi

TAYFUN TOPAL KİMDİR?

Tayfun Topal eski bir magazin gazetecisidir. Aynı zamanda yazarlık yapmıştır. Ayrıca Tayfun Topal, 2011 yılında Süper Star Life magazin programının yapımcılığını üstlenmişti. Tayfun Topal Habertürk gazetesinde mekan ve magazin üzerine yazılar yazmaktadır. İstanbul'daki People adlı mekanı işletmektedir.