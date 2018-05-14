Deniz Seki, İşletmeci Tayfun Topal ile El Ele Yakalandı
Adı Murat Karabova ile anılan Deniz Seki, Alaçatı tatilinde işletmeci Tayfun Topal ile el ele yakalandı.
Geçen hafta Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile aşk yaşadığı iddia edilen Deniz Seki, işletmeci Tayfun Topal ile el ele görüntülendi.
ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELİYOR
Uzun süredir beraber olduğu Faruk Salman'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz Seki, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
TAYFUN TOPAL İLE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ
Geçen haftaa Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile anılan ancak iddiaları reddeden Deniz Seki, Alaçatı tatilinde işletmeci Tayfun Topal ile el ele yakalandı. Çift, fotoğraflarının çekildiğini görünce panik olup ellerini ayırdı. İkilinin, mekanda eğlenirken gece boyunca birbirlerine sarıldıkları iddia edildi.
TAYFUN TOPAL KİMDİR?
Tayfun Topal eski bir magazin gazetecisidir. Aynı zamanda yazarlık yapmıştır. Ayrıca Tayfun Topal, 2011 yılında Süper Star Life magazin programının yapımcılığını üstlenmişti. Tayfun Topal Habertürk gazetesinde mekan ve magazin üzerine yazılar yazmaktadır. İstanbul'daki People adlı mekanı işletmektedir.
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Ne yapalım TAMAM işteCevap Yaz 2 Yayından KaldırDURSUN: Leyla sen kimsin ki iki de bir tamam yazıyorsun. Senin haddine mi siyasetYayından KaldırNEYEAH: Bİ BİTMEDİNİZ HIAAYayından Kaldır
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CAN ÇIKAR HUY ÇIKMAZ. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gelen seki giden seki. Nedir bu tür ortamlar Deniz Seki..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır