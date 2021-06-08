Deniz salyası sonrası tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz salyası sonrası tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu

İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak - Haberler | Güncel

Deniz salyası sonrası tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu Denizin temizliği ve berraklığı havadan görüntülendi Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle çok sayıda kişi tatil için Akdeniz bölgesi tercih etmeye başladı.

Deniz salyası sonrası tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu

Denizin temizliği ve berraklığı havadan görüntülendi

ANTALYA - Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle çok sayıda kişi tatil için Akdeniz bölgesi tercih etmeye başladı. Antalya'ya gelen tatilciler, berrak sularda deniz keyfi yaparak buranın çok güzel olduğunu belirtti.

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 4 aydır etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle özellikle yerli tatilcilerin Akdeniz bölgesine ilgisini arttırdı. Bu bölgelerden tatil için gelen çok sayıda dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 66 ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girdi. Bazı yerli ve yabancı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen kişiler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Alanya gerçekten çok güzel, havası ve denizi harika"

Ailesiyle beraber İstanbul'dan Alanya'ya tatile gelen Şevval Zehra Çetingürbüz, burada deniz keyfi yapmanın çok güzel olduğunu söyledi. Çetingürbüz, "İstanbul'da suları pis olmasından dolayı denize giremiyoruz. Pis olduğu için bizde Alanya'ya tatile geldik, burada denize giriyoruz. Burada deniz çok güzel ve keyifle yüzebiliyoruz. Haberler de deniz salyalarının olduğunu gördüm, çok kötü bir durum. Bizde Avcılar'da oturuyoruz burada da denize giremiyoruz. Alanya gerçekten çok güzel, havası ve denizi harika. Burada herkesin tatil yapmasını tavsiye ederim" dedi.

"Buranın denizinin berrak ve temiz olması insanın içini açıyor"

Kocaeli'nden gelerek Alanya eğitim gören Furkan Çam ise şunları söyledi: "Kocaeli'ndeki deniz kirliliği gerçekten etkiliyor. Buranın denizinin ise berrak ve temiz olması insanın içini açıyor. Buraya insanların tatile gelmesi mükemmel bir şey. Ayrıca turizm sektörünün burada açılması çok güzel. Sabahları burada denize girmek çok güzel oluyor. Alanya'yı kesinlikle tavsiye ederim. İnsanlar buraya gelmeli, denize girmeli, güneşlenmeli, eğlenmeli ve stresini atmalı" diye konuştu.

Deniz salyası sonrası tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu
Deniz salyası sonrası tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu
Deniz salyası sonrası tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu
Deniz salyası sonrası tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' programında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Müsilaj Temizliği Seferberliği" programında konuştu Açıklaması
Son dakika: Bakan Kurum: '2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız.'
Son dakika: Bakan Kurum: "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız."
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deniz salyası sonrası tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:11:48. #1.16#

title