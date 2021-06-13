Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı
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Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı
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Marmara Denizi'ndeki deniz salyası kabusunun ardından İzmir'in Dikili İlçesi kıyılarında da "Sargassum" türü yosunlar görülmeye başladı. Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, çürümüş yumurta gibi kokan bu yosun türünün deniz ekosistemini hızla çökertebileceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğratabileceğini söyledi.

İzmir'in Dikili İlçesi kıyılarında da "Sargassum" (kahverengi alg) türü yosunlar görülmeye başladı. Suda tehlikesiz olan, kıyıda ise çok ciddi cilt sorunlarına yol açan bu yosunun hidrojen sülfür saldığını ve çürük yumurta gibi koktuğunu söyleyen Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin; Kuzey Ege'nin yanı sıra özellikle Akdeniz kıyılarında, Kaş, Kalkan, İskenderun ve Gökova civarında sık görüldüğünü aktardı.

"BİR AN ÖNCE BU YOSUNLARIN BERTARAF EDİLMESİ GEREKİYOR"

Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi:

"Deniz kıyılarımızdaki 'Musilaj' istilasına ek olarak, acilen gerekli tedbirler alınmazsa Dikili sahillerindeki gibi yoğun olarak yeni yeni görmeye başladığımız 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda Sargassum popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor."

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarında çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar görülmeye başladı

MEKSİKA'DA KIRMIZI ALARM VERİLMİŞ

2019 Yılında Meksika'da büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, şöyle konuştu:

"2019 yılında Meksika'nın Karayip Denizi kıyılarındaki dünyaca ünlü plajları, çamur rengi yosunların istilasına uğradı. 621 mil kıyı etkilendi. Uzmanlar küresel iklim değişimi nedeniyle deniz suyunun ısınması ve deniz akıntılarının yön değiştirmesinin etkili olduğunu ifade etmişlerdi. Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu.

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarında çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar görülmeye başladı

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Kıyıya vuran yosunlar hava ile temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler."

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarında çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar görülmeye başladı

KAPLUMBAĞALAR, TEHDİTİ ÖNLÜYOR

Prof. Dr. Barbaros Çetin, deniz kaplumbağalarının bu yosunu tüketerek tehlikeyi önlediğine işaret etti. Çetin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sargassum, tüm yaşam döngüsünü bir alt tabakaya bağlanmadan tamamlayabilen eşsiz bir kahverengi deniz yosunudur. Temel tür olarak küçük balıklara ve omurgasızlara barınak sağlayarak, denizin sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısımlarında önemli bir ekolojik rol oynar. Bu yüzen yaşama alanı, deniz kaplumbağalarının yanı sıra hayati önemde yengeçler, karidesler gibi birçok deniz hayvanı için yiyecek, barınak ve üreme alanı sağlarlar. Örneğin deniz kaplumbağalarının tüm yaşamları boyunca önemli yiyeceklerinden biridir."

Prof. Dr. Çetin, Sargassum tehdidinde, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile bilinçsiz balıkçılığın etkili olduğunu dile getirdi.

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarında çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar görülmeye başladı
Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı
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Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı - Haberler
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