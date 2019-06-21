Deniz patlıcanı nedir, yenir mi? Neden yasak? Kaç lira?

Deniz patlıcanı vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Tekirdağ'da deniz polisi tarafından ele geçirilen deniz patlıcanı, kilosu 150 dolara kadar fiyata satılabiliyor. Fakat Türkiye'de toplaması yasak olan deniz patlıcanı, kozmetik alanda birçok faydası olması nedeniyle kaçak olarak avlanmaya devam ediliyor. Peki deniz patlıcanı nedir, ne işe yarar? Deniz patlıcanı yenir mi? İşte bu canlı hakkında merak edilenler...

DENİZ PATLICANI NEDİR?

Omurgasız canlılar sınıfında yer alan deniz patlıcanı, ülkemizde çok popüler olmayan ancak yakalanması yasak olan canlılardan birisidir. Denizlerin sığ kısımlarında sıklıkla görülen bu canlı, şekil olarak patlıcana benzer ve Çin mutfağında çok popüler malzemelerden birisidir. Dünya genelinde yemeklerin yanı sıra ilaç sanayinde ve kozmetik ürünlerinin üretiminde sıklıkla ihtiyaç duyulan bir ürün olarak gösterilebilir. Uzak doğu ülkelerinde bolca kullanımının sebepleri olarak içeriğinde yer alan maddeler ve vücutta oluşan rahatsızlıklara olan etkisi gösterilirken ülkemizde de belirli düzeyde kullanımına başlanmıştır.

Diğer derisidikenlilerden ayıran özelliği kutuplar yönünden geçen ekseni ile uzamasıdır. Bu uzama deniz patlıcanlarının yan yatmasına neden olmaktadır. Ağız çevresinde çelenk şekline benzeyen 10 veya 30 kadar duyu, dokunma ve av yakalamaya dokunaçları vardır. 900' e kadar türü olan deniz patlıcanların genelde 3 veya 27 cm boyuna kadar uzar ama 60 cm boyunda olanları da bulunmaktadır.

Solunumlarını vücut boşluğunda bulunan bir çift su akciğeri veya solunum ağacı denen organlarla yapar. Kendilerini yenileme özelliğine sahip olan deniz patlıcanların yumurtlayarak çoğalırlar. Erkek ve dişi deniz patlıcanların şekilleri birbirine çok benzer bazıları ise çift cinsiyetlidir.

Deniz patlıcanın en önemli özelliği vücutlarındaki her yerin yakalama kollajeni yapısı sayesinde kendini sıvıya dönüştürebilir. Sıvı haldeyken küçük çatlaklardan geçebilir sonrada eski haline dönüşebilir. Bazı türü kendini futbol topu kadar şişirebilir bazılar ise su püskürterek çakıl taşı gibi görülebilir.

DENİZ PATLICANI TOPLAMASI NEDEN YASAKTIR?

Ülkemizde su ürünleri konusundaki yazılmış olan yasalara göre deniz patlıcanı toplamak yasaktır. Deniz patlıcanlarının toplanması, denizdeki yaşantıyı çok ciddi biçimde etkileyeceğinden dolayı insanların toplamasına izin verilmez. Ancak devlet tarafından kontrollü bir şekilde toplanmakta ve yetiştirilmektedir. Yapılan uyarılara rağmen eğer kişiler toplama işlemlerini gerçekleştirirlerse kendilerine ilk etapta para cezası uygulanmaktadır. Kişi başı 1113 TL cezası bulunan bu işlem, ileride tekrarlanırsa cezalar ağırlaşarak uygulanmaya devam eder. Uzak doğu ülkelerinden gelen yüksek talep sebebiyle kaçak olarak ticareti yapıldığından birçok kişi bu riskleri alarak denizlerden bu canlıyı toplamaya devam etmektedir.

DENİZ PATLICANI NEYE İYİ GELİR?

Deniz patlıcanı ya da deniz hıyarı olarak isimlendirilen bu canlının içeriğinde çok yoğun bir biçimde protein yer alıyor. Düzenli olarak spor yapan kişiler, vücutlarındaki kas gelişimini maksimum düzeyde tutmak adına protein deposu olan besinleri tüketirken deniz patlıcanı da bu besinler arasında gösteriliyor. Bunun yanında yorgunluğun ortadan kaldırılması ve eklem ağrılarından kurtulmada da çok önemli ürünlerden birisidir. Genel olarak ilaç sanayinde kullanılmasının başlıca sebepleri olarak bunlar gösterilir. Buna ek olarak iktidarsızlık olarak tanımlanan rahatsızlığa karşı da son derece etkili bir üründür. Bu etkilerinin ortaya çıkması için düzenli olarak tüketilmesi gerekirken ülkemizde çok pahalı bir ürün olduğundan genel olarak insanların ilk tercihleri arasında yer almamaktadır.

DENİZ PATLICANI FİYATI NEDİR?

Deniz patlıcanını denemek isteyen kişiler, almakta oldukça zorluk yaşayabilirler. Bir yandan fiyatının yüksek olması, bir yandan da her yerde satılan bir ürün olmaması sebebiyle eniz patlıcanı oldukça zor satın alınmaktadır. Bir kilosunun fiyatı 150 dolardır ve bu da 600-700 TL arasında bir fiyata denk gelmektedir. Birçok kişi yiyeceklerde herhangi bir ürünün kilosuna bu kadar ücret ödemediğinden ya da ödedikleri ürünleri yalnızca 5-10 gram gibi düşük miktarlarda aldıklarından bu ürünü tüketmekte zorlanacaklardır. İnsanlar satın aldıktan sonra tüketime hazır hale getirmek için de zorlanabilirler. Çok yüksek fiyatlardan satılan deniz patlıcanı, insan vücuduna fayda sağlayan tedarik edilmesi oldukça zor olan deniz canlılarından birisidir.