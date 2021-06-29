Deniz kabuğu ve deniz kestanesi görünümünde minyatür ev üretiyorlar

Bursa'da 32 yaşındaki girişimci Doğan Güneş'in farklı tasarımla ürettiği minyatür evler, doğayla iç içe yaşam sürmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Bursa'da 32 yaşındaki girişimci Doğan Güneş'in farklı tasarımla ürettiği minyatür evler, doğayla iç içe yaşam sürmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Geçen yıl kurduğu firma bünyesinde 15 kişilik ekibiyle çalışan Güneş, deniz kabuğundan ilham aldığı "Eva" ile deniz kestanesi kabuğundan esinlendiği "One" isimlerinde iki model minyatür ev tasarlayıp üretti.

Kurulumu 45 günde tamamlanan evlerin fiyatları 100 bin liradan başlayıp müşterinin isteğine göre beyaz eşyalar, küvet gibi detaylar eklenince 300 bin liraya kadar çıkıyor.

Güneş, AA muhabirine, doğada bulunan organik formlardan esinlenerek tabiata uyumlu minyatür evler tasarladıklarını söyledi.

Beton yapılara karşı alternatif çözümler üretmeyi şirket vizyonu olarak belirlediklerini aktaran Güneş, "Tasarladığımız evlerin görsel anlamda doğal dokuyla uyumlu olmasını hedefliyoruz. Doğayı ve insanı seviyoruz. O yüzden doğaya ve insana uygun tasarımlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Minyatür evleri kurarken doğaya zarar vermediklerini dile getiren Güneş, "toprak vidaları" ile temel oluşturduklarını ifade etti.

Evleri kurarken toprağa beton atmadıklarını, hiçbir yerde beton kullanmadıklarını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Yurt içinden ve dışından bu evleri talep eden çok insan var. Yine yurt dışından distribütörlük isteyenler var. Ürettiğimiz minyatür evlerle otel yapmak isteyenler var. Talep ve ilgi güzel. Daha önce bu tarz tasarımlarla minyatür evler yapılmadığı için insanların dikkatini çekiyor. İnsanlar farklı bir tasarım gördükleri zaman ilgi gösteriyorlar. Görsel ve kullanışlılık açısından çok iddialı bir ürün. Klasik minyatür evlerden farklı olduğu için ilgi çekici."

"Minyatür evin içine hamak yaptık"

Doğan Güneş, evleri yaparken insan ömrünü baz alarak malzeme seçimi yaptıklarını aktardı.

Yat üretim tekniğiyle hareket ettiklerini belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeminde galvaniz kaplı toprak vidalarıyla temel oluşturuyoruz. Deniz kabuğuna benzeyen 'Eva' modeli 72 metrekare taban alanına sahip. Bu modelde 23 toprak vidası kullandık. İskelet komple çelik konstrüksiyon. O da galvaniz kaplı, pas tutmaz özelliğe sahip. Dışında kullandığımız tente, büyük stadyumlarda ve büyük projelerde kullanılan, çok mukavemetli bir tente. Evin içinin duvarlarında da yatlarda tercih edilen malzemeler kullanıldı. Ahşap olarak çam, iroko gibi müşterinin talebine göre çeşitli ahşaplar kullanıyoruz. Ürettiğimiz her üründe kullandığımız ağaç adedince TEMA Vakfına fidan bağışlıyoruz. Kullandığımız tente sayesinde ürettiğimiz minyatür ev, sıcağa ve soğuğa dayanıklı."

Deniz kabuğu formundaki evin tavan yüksekliğinin 4 metreyi geçtiği bilgisini veren Güneş, tavandaki boşluğu asma kat ile değerlendirebildiklerini vurguladı.

Bu boşluğun, mekan ev olacaksa asma kat için daha kullanışlı göründüğünü, otel veya farklı bir tarzda kullanılacaksa hamağın güzel bir seçenek olduğunu ifade eden Güneş, "Ürettiğimiz minyatür evin içine hamak yaptık. Hamak da rahat ve konforlu bir alan. Hamak kısmını opsiyonel olarak üretiyoruz." dedi.

Ar-Ge çalışması süren iki projesinin daha olduğuna değinen Güneş, "Birinde arının kuyruk kısmından ilham alarak o tasarımın üzerinde çalışıyoruz, diğer projemizde de kaplumbağa kabuğundan ilham aldık. Doğayı izliyoruz, seviyoruz, gözlemliyoruz. Hoşumuza giden, uyum sağlayabileceğimiz formları yaşam alanlarına çevirmekle alakalı bir tasarım sürecimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan