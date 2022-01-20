Deniz ile ilgili en güzel sözler nelerdir? Deniz ile ilgili kısa anlamlı sözler nelerdir?

Denizle ilgili güzel sözleri bulup paylaşmak isteyenler de kitaplardan ve internetten araştırma yapmaktadır. Biz de sizin için denizle ilgili yazılmış en güzel dizeleri ve şiirleri sizin bir araya getirdik. İşte, denizle ilgili yazılmış en güzel sözler.

Deniz mavi rengiyle güven ve huzur verir insana. Güzel manzarasıyla insanları kendine çeker bakmaya doyamazsın. Denizin bu güzelliğine birçok şair nice güzel satırlar yazmıştır. Onun verdiği huzuru, dalgaların ninni gibi gelen sesini, ekmek parası için denize açılan kaptanları yazmışlardır satırlarına.

DENİZLE İLGİLİEN GÜZEL SÖZLER

-Deniz bile olsan, yağmurda ıslanırsın. (Cahit Kulebi)

-Bir yıl deniz görmesem bir hoş olurum. Hele bir de bahar gelmez mi, buram buram yosun kokuları tütmeye başlar burnumda. (Orhan Veli Kanık)

-Deniz sakin olduğu zaman, dümeni herkes tutar. (P.Syrus)

-Gemi kıyıya vurmuşsa, deniz son sözü söylemiştir.

-Kabre hazırlıksız giren, denize kayıksız açılmış gibidir.(Hz. Ebubekir)

-Ne duruyorsun be, at kendini denize;

Geride bekleyenin varmış, aldırma;

Görmüyor musun, her yanda hürriyet;

Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;

Git gidebildiğin yere.

-Deniz, dalgalarıyla deniz; hükümdar, yardımcılarıyla hükümdar olur. Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? (Lukianos)

-Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. (Mevlana)

-Toprakla deniz arasındaki fark; birisinde susuz boğuluruz. (Şükrü Erbaş)

-Gemilerin çoğu bir insan yüzünden batmıştır, deniz yüzünden değil. (Özdemir Asaf)

-Sevmek ne uzun kelime. Derin deniz mavisi. Ne zaman geleceksin? Gelsen ya. Güzel buralar. Hem sana bütün olmayı öğretirim. (Cemal Süreya)

-Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun; martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. (Alfred Capus)

-Duyduğuma göre Sanço, alçaklara iyilik yapmak, denize su atmak gibiymiş. (Miguel de Cervantes)

DENİZLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

-Sadece sudur deniz, dışarıdan bakana. (Ali Suad)

-Sesim bir kara parçası... Senin denizlerine koşarken bir uçurum olan!

-Kıyıyı gözden kaybetme cesareti olmadan yeni denizler keşfedemez. (Andre Gide)

-Bir insanın hayatına deniz girince, karada yaşamaya uygun olmadığını anlar. ( Dr. Samuel Johnson)

-En derin yaralarla başlar en derin gülücükler. En yüksek uçurumlardan düşerken öğrenirsin uçmayı. En derin denizlerde boğula boğula becerirsin tek bir nefesle yaşamayı. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

-Denizin dibinde incilerle taşlar karışık bulunurlar. Övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunur. (Mevlana)

-Deniz sakin olduğu zaman, büyük dalgalar kayalara çarpmaz. (Seneca)

-Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe, susuzlukları artar.

-Tüm tehlikeler bitene kadar yelken açmayacak olan kişi asla denize açılmamalıdır. (Thomas Fuller)

-Bir yıl deniz görmesem bir hoş olurum. Hele bir de bahar gelmez mi, buram buram yosun kokuları tütmeye başlar burnumda. (Orhan Veli Kanık)

-Kirli bir ırmaktır insan. Kirli bir ırmağı içine alıp da bozulmadan kalabilmek için, zaten bir deniz olmak gerekir. (Friedrich Nietzsche)

-Ben sana denize açılma demiyorum. Açılacak olursan tufana bile katlan diyorum. (Sadi-i Şirazi)

- Mavi bir renkten fazlası bence, sonu olmayan bir gökyüzü… Umut dolu bir deniz…

-Ve bir dağın yamacına tırmanıp masmavi denizi izlemek. Hayatın amacına sadık kalıp ölmenin sükuneti. (Nazım Hikmet Ran)

-Belki de bir deniz kabuğuna göre denizin tanımı; incidir. Belki de bir kömür parçasına göre zamanın tanımı; elmastır. (Halil Cibran)

-Sorsan ikimiz de maviydik; ama birimiz deniz, birimiz gökyüzü.

-Yaslan göğsüme sevdiğim.

Benim gönlüm gök gibidir açık deniz gibidir.

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